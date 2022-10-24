Иньеста о депрессии: «Самым приятным за день было принять таблетку и лечь спать. Я обнимал жену, но ничего не чувствовал. Это может коснуться каждого»

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Андрес Иньеста рассказал, что страдал от депрессии.

Ранее бывший игрок «Барселоны» признавался, что пережил депрессию в 2009 году, когда его друг Даниэль Харке, экс-игрок «Эспаньола», умер из-за сердечного приступа.

«Я решил высказаться о своем психическом здоровье, когда я испытывал проблемы. Я знаю, что я публичная личность, но я должен был говорить как есть. Я никогда не думал о том, что люди назовут меня сумасшедшим или слабым.

Когда я страдал от депрессии, самым приятным за день было принять таблетку и лечь спать. Ты теряешь радость от жизни, от всего. Я обнимал жену, но ощущения были, будто обнимал подушку. Ничего не чувствуешь.

Я все еще хожу на терапию, так как мне нужно быть в мире с самим собой. Мне нравится слушать, как профессионалы говорят о психическом здоровье и депрессии.

Жизнь учит, что депрессия и проблемы с психическим здоровьем могут коснуться каждого. Суть не в материальных вещах. Я мог купить все машины мира, все, что хотел, но с жизненными проблемами все еще трудно сталкиваться. Нужно тренировать свой мозг», – сказал Иньеста в подкасте The Wild Project.

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