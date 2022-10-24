«Барселона», «Ман Сити», «Челси» и «Вест Хэм» поздравили индуистов с Дивали

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Европейские футбольные клубы поздравили индуистов с праздником Дивали.

В частности, к поздравлениям присоединились «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и «Вест Хэм»

Дивали – главный индийский и индуистский праздник. Он отмечается как «Фестиваль Огней» и символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. В 2022 году Дивали отмечается с 22 по 26 октября.

В современной Индии Дивали принято считать праздником нового года, но в различных регионах страны праздник имеет разные толкования.

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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