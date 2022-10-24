Семак о разгроме «Сочи»: «И за 1:0, и за 7:0 дается три очка. Повезло, что игра так сложилась»

прокомментировал разгромную победу над (7:0).

– Многое получалось. Конечно, удаление облегчило нам задачу. Много забили, но за победы и со счетом 1:0, и со счетом 7:0 дается три очка.

Ребята молодцы, выдержали темп, обостряли и создавали много моментов. Бывает, когда создаем моментов не меньше, но забиваем мало. Сегодня молодцы. Уже завтра будем готовиться к следующему матчу.

Два быстрых мяча всегда облегчают игру. Появляется уверенность, а команде соперника нужно атаковать. Чем быстрее забиваешь, тем легче атакующей команде. Одной нужно отыгрываться, и это психологически сложно. Повезло, что игра так сложилась.

В перерыве говорил о том, что игра не закончилась, нужно показывать то же отношение к делу, играть с первой до последней минуты, чтобы это было на автомате. Неважно, какой счет.

– Если говорить о заменах, на что были нацелены? Дать поиграть футболистам, которые получают мало игрового времени?

– Да, и большему количеству игроков, и больше по времени. В начале второго тайма мы не могли сразу всех заменить. После первого тайма посмотрели, как ребята войдут в игру. Дали возможность поиграть, понимали, что хочется играть всем. Самая тяжелая доля у тех, кто не получает достаточное количество игрового времени. Но нужно ждать своего шанса.

– Помните, чтобы Вильмар Барриос такие мячи забивал?

– Конечно. Он еще более красивый мяч забил в составе сборной Колумбии. Сегодня тоже неплохой, но тот был лучше, – сказал тренер петербуржцев.

Что сделать, чтобы «Зениту» было интереснее в РПЛ?