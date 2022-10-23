Гогниев о «Химках»: «Уйти – значит сдаться. Результат не показатель работы, и по одной игре со «Спартаком» не надо судить»

Главный тренер «Химок» не собирается покидать клуб.

41-летний специалист был назначен 2 сентября, с тех пор у команды 7 поражений и 3 ничьих. Сегодня она крупно проиграла «Спартаку» (0:5) в Мир .

– Вы проигрываете матч за матчем и хвалите свою команду. Может быть, уже вам пора уйти?

– Спасибо за предложение. У нас есть определенные договоренности. Уйти – значит сдаться. Такое решение может принять только руководство клуба.

У нас судят по результату. Я вижу определенные проблемы, наше руководство видит определенные проблемы.

Это решение не мое. Меня взяли в команду, на меня рассчитывают. Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится. Нужно, чтобы прошло время. Результат не показатель нашей работы. По одной игре со «Спартаком» не надо судить, – сказал Гогниев.