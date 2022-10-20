«Вас бы тоже удалили, будь вы на поле. Карточки показывали всем, кто рядом пробегал». Гончаренко – журналисту после игры «Урала» с «Сочи»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил работу судьи Ивана Сиденкова.
В течение матча с «Сочи» (3:2) в Фонбет Кубке России рефери показал екатеринбуржцам восемь желтых карточек, в том числе по две – Алексею Каштанову и Рамазану Гаджимурадову.
Игра продолжалась 107 минут, в добавленное время между командами возник массовый конфликт.
«Если бы вы были на поле, вас бы тоже удалили. По-моему, удаляли или показывали желтые всем, кто пробегал рядом.
Очень сложно комментировать такую игру. Потому что происходящее в концовке эмоционально выжгло всех. Но мы видим, что команда у нас сплоченная, она имеет характер. Это позволяет в разных ситуациях идти вперед.
Бывают игры, когда получается больше, бывает – меньше. Но характер надо проявлять, что мы сегодня и сделали», – сказал Гончаренко журналистам.
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