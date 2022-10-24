ПСВ — Арсенал 27.10.2022 Лига Европы, прогноз на футбольный матч

В четверг, 27 октября, поклонников европейского футбола ждем матч между ПСВ и лондонским Арсеналом в матче 5 тура группового этапа Лиги Европы. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

Смогут ли нидерландцы отобрать очки у англичан? Как себя проявят «канониры», здорово начавшие этот сезон? Забьют ли Мартинелли и Жезус? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, мы рекомендуем вам посмотреть эти встречу, а наш прогноз поможет сделать осмысленную ставку на исход матча ПСВ – Арсенал.

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Рекомендованная ставка: победа Арсенала: 2,51, ТБ (1.5) 1.19

Статистические данные, приведенные в материале, актуальны по состоянию на 27 октября 2022 года.

ПСВ

Нидерландцы в четырех матчах группового этапа Лиги Европы набрали семь очков. Команда идет на втором месте в таблице, и на три очка обгоняет ближайшего преследователя.

Клуб из Эйндховена начал выступление в групповом этапе Лиги Европы с ничьи с Буде-Глимт (1:1), затем команда на выезде камня на камне не оставила от обороны Цюриха (5:1), и дома буквально «одной левой» разобралась с соперником — 5:0. Игра с Арсеналом получилась напряженной, но вырвать очко не удалось: матч был проигран со счетом 0:1

В чемпионате ПСВ идет на третьем месте, отставая от лидирующего Аякса на четыре балла. Что касается крайней игры в национальном первенстве, то клуб из Эйндховена умудрился на выезде проиграть Гронингену со счетом 2:4 (отметим, команда не входит в топ-5 чемпионата Нидерландов).

Арсенал

Что касается «канониров», то подопечные Микеля Артеты выиграли в гостях Цюрих (2:1), затем дома уверенно переиграли Буде-Глимт (3:0), и скромно переиграли норвежский клуб в гостях (1:0). Дома лондонцы не менее скромно обыграли ПСВ (1:0). В группе А Лиги Европы «канониры» набрали 12 очков, и обгоняют ближайшего преследователя на пять баллов.

В чемпионате Англии Арсенал лидирует в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 28 очков и на два балла обгоняет Манчестер Сити. Предыдущий матч национального первенства подопечные Артеты провели с Саутгемптоном и сыграли вничью 1:1.

Статистические тенденции выступления команд

Для полноты прогноза обозначим статистические тенденции выступления ПСВ в нынешнем сезоне:

Арсеналу присущи следующие статистические тенденции:

Предыдущие пять матчей ПСВ отыграл следующим образом:

Арсенал в пяти играх показал такие результаты:

Коэффициенты матча ПСВ – Арсенал и прогноз на исход встречи

Что касается очных встреч команд, то всего они играли семь раз. Арсенал трижды выигрывал, и три раза сыграл вничью Приводим результаты личных встреч команд:

Букмекеры видят подопечных Микеля Артеты фаворитами встречи:

Согласимся с экспертами букмекерских контор — «канониры» набрали хороший ход. Команда лидирует и в чемпионате, и в Лиге Европы. Несмотря на это, наверняка подопечные Артеты будут стараться достичь в еврокубках стопроцентного результата, поэтому сыграют на победу. ПСВ окажет сопротивление — в Лондоне команда уступила лишь со счетом 0:1. Аналогичный счет можно ожидать и в этом матче.

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Где смотреть матч ПСВ – Арсенал