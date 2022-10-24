Спартак – Торпедо 30.10.2022 МИР РПЛ, прогноз на футбольный матч

Последний тур первого круга чемпионата России по футболу подарит столичное дерби «Спартак» — «Торпедо». Команды сыграют в Москве на поле стадиона «Открытие Банк Арена». Начало встречи в 16:30 по местному времени.

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Рекомендованная ставка: Победа «Спартака» за 1,29, ТБ2,5 за 1,65, победа «Спартака» с форой -1,5 за 1,77.

«Торпедо» сыграет с принципиальным соперником в статусе главного аутсайдера чемпионата. «Автозаводцы» занимают последнее место в турнирной таблице и даже победа не гарантирует, что черно-белые поправят свое положение. Красно-белые без поражений в пяти играх и в предстоящей встрече считаются явными фаворитами на получение трех очков. Ниже коэффициенты на игру от БК «Лига Ставок».

Прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо» познакомит с последними результатами клубов, важными статистическими фактами в чемпионате, позволит оценить форму команд и выбрать верную ставку на игру РПЛ.

«Спартак»

В матче 14-го тура красно-белые дома обыграли «Химки» 5:0. Хозяева открыли счет уже на второй минуте матча. Михаил Игнатов был первым на добивании и отправил мяч в сетку ворот Гудиева. На 18-й минуте Шамар Николсон воспользовался ошибкой обороны гостей и вышел один на один с голкипером. Как итог 2:0 к 18 минуте. У «Химок» было несколько опасных моментов, но в забитые голы они не трансформировались. Во втором тайме Николсон оформил дубль на 63 минуте. В концовке игры Павел Милешин и Павел Маслов довели счет до крупного. Игроки отметились голами на 83 и 89 минутах. Статистические данные матча «Спартак» — «Химки»:

xG 3,37:0,44;

удары 21:11;

удары в створ 10:5;

угловые 1:10;

атаки 69:79;

опасные атаки 35:36;

навесы 8:14.

Для «Спартака» игра стала восьмой без поражений после серии из двух проигранных матчей. В восьми играх семь побед и одна ничья. В десяти встречах разница голов 26:12. В 9 играх команды забивали три и более гола. В шести встречах был зафиксирован обмен голами. Результаты «Спартака» в матчах РПЛ розыгрыша 2022/2023.

Спартаковцы участвуют в чемпионской гонке. Столичный клуб занимает второе место в чемпионате с 29 очками. Разница голов 36:16. По результативности красно-белые уступают только «Зениту». Добавила команда по игре в обороне и с 16 пропущенными мячами идет третьей в лиге после «Зенита» и ЦСКА. Красно-белые успешно играют как в РПЛ, так и Кубке России.

Самые результативные игроки «Спартака» в сезоне:

Квинси Промес — 14 голов и 6 голевых передач;

Александр Соболев — 9 голов и 5 голевых передач;

Шамар Николсон — 4 гола;

Роман Зобнин — 3 гола и 1 голевая передача;

Павел Мелешин — 3 гола;

Данил Пруцев — 3 голевые передачи.

Если брать только матчи чемпионата России, то у Промеса 11+6, у Соболева 7+5.

В списке травмированных находится Георгий Джикия, который получил травму в игре с «Химками». Его участие в матче с «Торпедо» под вопросом. В лазарете команды также находятся Наиль Умяров, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс и Виктор Мозес. Дисквалифицированных нет.

«Торпедо»

В последнем туре «Торпедо» уступило в гостях «Ахмату» 0:1. Андрей Талалаев не поехал с командой в Грозный к своему бывшему клубу. Черно-белые провели не самый плохой матч, но не смогли добиться положительного результата. Автором единственного гола стал Мохамед Конате, забивший на 41 минуте. В рамках чемпионата России поражение стало вторым подряд с одинаковым счетом 0:1. Ранее «автозаводцы» проиграли «Локомотиву» дома. Статистические показатели матча «Ахмат» — «Торпедо»:

xG 1,91:1,64;

удары 13:8;

удары в створ 5:2;

угловые 0:6;

атаки 72:71;

опасные атаки 32:30;

навесы 6:21.

Черно-белые выиграли три матча из последних десяти. Две из трех побед одержаны в Кубке России. Дважды «Торпедо» обыграло ЦСКА. Победы 1:0 в чемпионате и Кубке страны. В оставшихся семи встречах 2 ничьи и 5 поражений. Общая разница голов 7:9. В восьми встречах было забито два и менее гола. Результаты «Торпедо» в чемпионате России 2022/2023.

«Торпедо» с одной победой в 14-ти встречах замыкает турнирную таблицу чемпионата России по футболу. В остальных матчах три ничьи и 10 поражений. Всего дебютант РПЛ набрал 6 очков, что на три меньше, чем у «Химок», занимающих 15-е место. Обе команды в зоне вылета. От зоны стыковых матчей команду из Москвы отделяет 6 очков. От спасительного 12-го места отставание 7 баллов. Разница голов в чемпионате 7:25. «Торпедо» самая нерезультативная команда лиги. На втором месте с конца идут «Химки» с 13 голами.

Самые результативные игроки «Торпедо» в сезоне:

Игорь Лебеденко — 2 гола;

Давид Караев — 2 гола;

Игорь Смольников — 1 гол и 1 голевая передача.

Смольников набрал все голевые действия в матчах чемпионата России. Ни у одного другого игрока нет более одного балла результативности в матчах РПЛ.

В матче 15-го тура мы не увидим дуэль Ильи Кутепова со своим бывшим клубом. Центральный защитник травмирован и не сыграет против «Спартака». В лазарете находится и 21-летний голкипер Виталий Ботнарь. Дисквалифицированных нет.

Личные встречи

У команд богатая история очных матчей, но последний раз клубы играли в сезоне 2014/2015. Всего у клубов 167 очных матчей. Баланс побед 64:52 в пользу «Спартака», при 51 ничьей. Разница голов 261:214.

В последних 10-ти играх у красно-белых 6 побед, 1 ничья и 3 поражения. Красно-белые не проигрывают в шести встречах. На домашней арене баланс побед такой же, как и в матчах без привязки к месту проведения.

Прогноз на матч МИР РПЛ «Спартак» — «Торпедо»

В последних играх команд в чемпионате России можно выделить следующие статистические тренды:

ТБ2,5 за 1,65 — ставка прошла в 6 из 8 последних домашних матчах «Спартака» в турнире;

ТБ1,5 второй тайм за 1,85 — не менее 2 голов забивает во втором тайме в 7 из 8 домашних матчей «Спартака» в чемпионате.

Команды несопоставимы по составу, готовности и уровню мастерства. «Торпедо» вернулось в элитный дивизион, но пока не готово к матчам более высокого уровня. У столичного клуба была победа над ЦСКА, но на этом успехи подопечных Андрея Талалаева закончились. «Торпедо» проиграло проблемному «Локомотиву» и «Ахмату». У «Спартака» все хорошо, как с игрой, так и результатами. Клуб на втором месте в чемпионате и не выключается из погони за «Зенитом». В дерби у черно-белых не будет много шансов на взятие ворот. «Торпедо» забивает по 0,5 гола в среднем за матч. «Спартак» в пяти последних играх не уходит с поля без двух забитых мячей. С учетом слабой игры «Торпедо» в атаке и хорошей формы «Спартака» возьмем победу «Спартака» с форой -1,5 с коэффициентом 1,77 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок».

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