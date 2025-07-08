Товарищеские матчи. Московское «Динамо» примет «Ахмат», «Ростов» против «Динамо» Махачкала
Московское «Динамо» примет «Ахмат» в товарищеском матче.
Товарищеские матчи
база в Новогорске
«Динамо» Москва – «Ахмат» – 17:00
«Ростов-Арена»
«Ростов» – «Динамо» Махачкала – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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