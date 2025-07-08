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  • Мирра и Самсонова в 1/4 «Уимблдона», Димитров снялся с матча против Синнера, запрет Овечкину на интервью, «Барса» продлила Шченсного, Малком может уйти из «Аль-Хилаля» и другие новости
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Мирра и Самсонова в 1/4 «Уимблдона», Димитров снялся с матча против Синнера, запрет Овечкину на интервью, «Барса» продлила Шченсного, Малком может уйти из «Аль-Хилаля» и другие новости

1. Мирра Андреева обыграла Эмму Наварро в четвертом круге «Уимблдона». Людмила Самсонова прошла Джессику Бусас Манейро, а Екатерина Александрова уступила Белинде Бенчич. Для Самсоновой это первый четвертьфинал турнира «Большого шлема», а Мирра стала самой молодой четвертьфиналисткой «Уимблдона» с 2005-го, когда в четвертьфинал в 18 лет вышла Мария Шарапова.

В мужской сетке случилась настоящая драма: Григор Димитров снялся с матча против Янника Синнера, ведя 2:0 по сетам. Он порвал грудную мышцу и ушел с корта в слезах. Новак Джокович победив Алекса де Минаура, выиграв 101-й матч на «Уимблдоне» и в 16-й раз выйдя в четвертьфинал.

2. «Реал» официально попросил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с «Осасуной» с августа на октябрь – из-за клубного ЧМ.

3. КХЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26. Регулярка пройдет с 5 сентября 2025-го по 20 марта 2026-го.

4. Вратарь Войчех Шченсны и «Барселона» продлили контракт до 2027 года.

5. Малком близок к уходу из «Аль-Хилаля», пишет Rádio Bandeirantes. «Зенит» хотел вернуть вингера месяц назад. Также сообщается, что Индзаги не рассчитывает в «Аль-Хилале» не только на Малкома, но и на лучшего бомбардира Митровича, Лоди и Кайо Сезара. 

6. НХЛ запретила Александру Овечкину давать эксклюзивные интервью в России этим летом. Лига снимает фильм о капитане «Вашингтона», сообщает «Матч ТВ».

7. «Ред Булл» допускает увольнение руководителя команды «Ф-1» Кристиана Хорнера в ближайшее время.

8. Аззедин Унаи переведен в дубль «Марселя» из-за отказа переходить в «Спартак». Французам предложили 11 млн евро, клуб давит на агентов хавбека, пишет Sport24.

9. СКА расторг контракт с Сергеем Толчинским. Соглашение с нападающим было рассчитано до 2028 года.

10. «Тур де Франс». 3-й этап. Тим Мерлир победил, Милан – 2-й, Баухаус – 3-й, ван дер Пул и Власов финишировали в общей группе.

11. «Монреаль» хочет подписать Евгения Кузнецова, сообщил журналист Марко д’Амико.  

12. CAS подтвердил версию французской фехтовальщицы и чемпионки мира Изауры Тибюс о попадании допинга через поцелуй.

13. Шимон Марчиняк назначен на матч «Реала» и «ПСЖ» в 1/2 финала клубного ЧМ. «Барса» критиковала судью после вылета из этой ЛЧ от «Интера», «Бавария» – за отмену гола «Реалу» в прошлой.

14. Лионель Месси 3-й раз в сезоне МЛС признан лучшим футболистом игрового дня. Это 9-я такая награда за его карьеру в «Интер Майами».

15. Килиан Мбаппе отозвал жалобу на психологическое давление «ПСЖ» и принуждение к подписанию контракта в 2023-м. 

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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