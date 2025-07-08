Литвинов избежал сотрясения мозга: «Вернется к тренировкам в ближайшее время – после того как с его глазом снова все будет хорошо»
Руслан Литвинов избежал сотрясения мозга по итогам матча с «Крыльями» (2:2).
Хавбек «Спартака» был заменен в товарищеской игре на 55-й минуте.
«К счастью, Литви обошелся без сотрясения после столкновения. Он вернется к тренировкам в ближайшее время – после того как с его глазом снова все будет хорошо», – говорится в сообщении красно-белых.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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