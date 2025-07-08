Матеус Алвес прошел медосмотр для перехода в ЦСКА: «Во вторник узнаем результаты»
Агент Матеуса Алвеса сообщил, что хавбек прошел медосмотр для перехода в ЦСКА.
«Сегодня Матеус прошел оставшиеся медицинские и физические тесты. Завтра [во вторник] узнаем результаты», — сказал Лекка Де Камарго.
Ранее стало известно, что армейцы купят 20-летнего бразильца у «Сан-Паулу» за 6 млн евро, при этом бразильский клуб получит 25% от суммы трансфера в случае перепродажи.
В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 ассистов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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