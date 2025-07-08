Матеус Алвес прошел медосмотр для перехода в ЦСКА: «Во вторник узнаем результаты»

Агент Матеуса Алвеса сообщил, что хавбек прошел медосмотр для перехода в ЦСКА.

«Сегодня Матеус прошел оставшиеся медицинские и физические тесты. Завтра [во вторник] узнаем результаты», — сказал Лекка Де Камарго.

Ранее стало известно, что армейцы купят 20-летнего бразильца у «Сан-Паулу » за 6 млн евро, при этом бразильский клуб получит 25% от суммы трансфера в случае перепродажи.

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 ассистов.