Локомотив — ЦСКА 29.10.2022 МИР Российская Премьер-Лига, прогноз на футбольный матч

29 октября, в субботу, московский «Локомотив» на своем поле примет ЦСКА в матче 15-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТБ 2,5; Обе забьют — да.

«Локомотив»

Московский «Локомотив» продолжает свое падение в чемпионате — за тур до финиша первого круга команда располагается в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место турнирной таблицы.

Казалось, после отставки главного тренера Йозефа Циннбауэра, спортивного директора Томас Цорна и председателя совета директоров Александра Плутника команда встряхнулась, впервые в сезоне одержав две победы подряд — над «Торпедо» (1:0) в чемпионате и «Химками» (1:0) в Фонбет Кубке России. Но уже следующий матч в МИР РПЛ против «Динамо» показал, что «Локомотив» еще далек от выздоровления.

При этом железнодорожники открыли счет уже на первой минуте после удара головой Франсуа Камано, но затем динамовцы полностью завладели инициативой на поле и заслуженно победили 3:1.

«Локомотив», которым на время поиска главного тренера руководит Андрей Федоров, против «Динамо» действительно был очень плох: футболисты «Локо» нанесли всего три удара по воротам соперника, что стало худшим результатом команды с 2009 года.

При этом железнодорожники были неаккуратны в свой штрафной площади, следствием чего стали два назначенных в ворота Гильерме пенальти, которые реализовали Федор Смолов и Даниил Фомин.

Новый босс «Локомотива» Юрий Нагорных говорит, что поиски главного тренера для команды активно ведутся, но, скорее всего, кандидат уже известен — Михаил Галактионов, который сейчас возглавляет «Пари НН».

В любом случае будущему главному тренеру «Локо» предстоит непростая работа по вытягиванию команды из болота, а пока Андрею Федорову и и помогающим ему Дмитрию Лоськову и Олегу Пашинину нужно постараться сделать так, чтобы команда не опустилась в зону вылета.

ЦСКА

Армейцы, которых по ходу сезона называли одними из тех, кто сможет навязать борьбу «Зениту» за первое место, в последнее время лихорадит. Команду Владимира Федотова поразил ничейный вирус — мирным исходом завершились все три последних матча ЦСКА в чемпионате.

Сначала армейцы упустили победу над «Динамо» (1:1), затем наоборот спаслись от поражения в домашнем матче со «Спартаком» (2:2). С таким же счетом завершилась игра и в Оренбурге, где армейцы дважды вели в счете, но оба раза пропускали от Владимира Сычевого.

Между матчами со «Спартаком» и «Оренбургом» было еще и поражение от «Торпедо» в Фонбет Кубке России, которое также не добавило настроения болельщикам и футболистам красно-синих.

За тур до финиша первой половины чемпионата армейцы делят третье место с «Ростовом», набрав по 26 очков. «Спартак» после серии ничьих ЦСКА оторвался от армейцев на три очка.

К кому из армейцев не может быть никаких претензий по последним играм, так это Федор Чалов. Нападающий сборной России уже забил десять мячей, в том числе и оформив дубль в ворота «Спартака».

По пять голов забили латиноамериканские футболисты ЦСКА Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. Однако и колумбиец, и парагваец явно находятся не в лучших кондициях и и в последний раз забивали аж 10 сентября в ворота «Краснодара».

«Локомотив» — ЦСКА: история личных встреч

С 2003 года команды встречались 45 раз и здесь небольшое преимущество у ЦСКА: армейцы победили в двадцати матчах, а железнодорожники — в семнадцати.

При этом в последних пяти очных матчах в четырех случаях сильнее оказывались футболисты «Локомотива».

Самое последнее дерби, которое проходило в марте, завершилось победой ЦСКА на «РЖД Арене» со счетом 2:1. В первом тайме Юсуф Языджи и Вильзон Изидор обменялись голами, а победу армейцам принес на 90-й минуте Марио Фернандес.

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

Фаворитом предстоящего матча считаются номинальные гости — на победу ЦСКА букмекерская контора «Лига Ставок» дает коэффициент 1,90, а на успех «Локомотива» — 4,10.

ЦСКА, скорее всего, действительно не проиграет, но лучше подстраховаться и поставить на Х2 за 1,25.

В последних очных играх команды стабильно забивали больше двух мячей — в данном дерби ТБ 2,5 оценивается в 1,82.

Также, скорее всего, обе команды сумеют распечатать ворота друг друга — на «Обе забьют — да» можно поставить с котировкой в 1,74.

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Где смотреть матч Локомотив – ЦСКА