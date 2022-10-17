высказался о получении «Золотого мяча».

Сегодня нападающий выиграл этот приз впервые в карьере.

«Я вспоминаю то время, когда был маленьким. Я никогда ничего не упускаю из виду. В моей жизни было два образца для подражания: и .

Это упорная работа – тренировки снова и снова. Были и трудные времена. Период, когда я не попадал в сборную, но общался со многими людьми, был трудным. Он укрепил меня морально.

Я буду продолжать в том же духе, я хотел бы поблагодарить своих партнеров по команде, великого президента Флорентино Переса. Он всегда был со мной откровенен. Я не забываю [Жан-Мишеля] Оласа и , без них я не смог бы осуществить свою мечту.

Я думаю, что возраста нет. После тридцати лет многие повышают свой уровень. Это целеустремленность, работа. Я тренируюсь гораздо больше, я говорю себе, что нельзя сдаваться», – сказал Бензема.