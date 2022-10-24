Мусаев о зарплате в «Сабахе»: «В «Краснодаре» получал в рублях, сейчас – в долларах. На момент подписания контракта она стала в 2 раза меньше»

Главный тренер Мурад Мусаев рассказал Sports.ru об условиях работы в клубе из Баку.

– Как сильно вы упали в зарплате по сравнению с Россией?

– Зависит от курса. В «Краснодаре» я получал в рублях, сейчас – в долларах. За последний год доллар сильно поменялся. Но на момент подписания контракта она стала в два раза меньше.

– Это неплохо. Писали, что здесь вы зарабатываете как в топе ФНЛ.

– Нет. Не думаю, что в ФНЛ кто-то получает столько.

Вообще денежная тема от меня далека. Честно, в «Краснодаре» я ни разу не подходил к руководству: «Повысьте мне зарплату». Никогда не говорил, что у других тренеров – такая, а у меня – нет. Так и здесь: мне предложили условия, я даже не торговался. Подписал контракт – и все.

Может, это плохая черта. Если бы у меня было развито это качество, я бы в еще больше заработал. Но я знаю: если буду хорошо работать, у меня всегда будут деньги и хорошие контракты, – сказал Мусаев.

«После поражений не сплю сутками, начинаются боли – даже капельницу ставил». Мурад Мусаев год вне России – как он изменился?