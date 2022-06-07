Мусаев заинтересован в переходе Агаларова в «Сабах». Гамиду предложат гражданство Азербайджана (Eurostavka)

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Лучший бомбардир сезона РПЛ могут продолжить карьеру в Азербайджане.

Как сообщает Eurostavka.ru, главным претендентом на 21-летнего форварда называется «Сабах» из Баку.

Отмечается, что главный тренер команды Мурад Мусаев, ранее возглавлявший «Краснодар», лично заинтересован в подписании Гамида.

Также добавляется, что футболисту предложат гражданство Азербайджана – форвард не заигран за основную сборную России.

Информацию о гражданстве Азербайджана уже прокомментировал отец футболиста – Руслан Агаларов.

«Скажите мне, кто говорит про гражданство Азербайджана? Не знаю, мы заявку на гражданство не подавали», – заявил Агаларов-старший «Чемпионату».

За 29 матчей сезона в РПЛ нападающий «Уфы» забил 19 голов. Он опередил Матео Кассьерру («Сочи») и Дмитрия Полоза («Ростов») на пять голов.

«Сабах» занял пятое место в прошедшем сезоне чемпионата Азербайджана. Мусаев возглавил команду в момент, когда она находилась на последней, 8-й, позиции в таблице.

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