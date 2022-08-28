«Сабах» Мусаева лидирует в чемпионате Азербайджана, выиграв все 4 матча в сезоне с общим счетом – 10:2

«Сабах» под руководством вышел на первое место в таблице чемпионата Азербайджана.

Команда российского специалиста обыграла «Габалу» (2:0) на выезде в матче четвертого тура.

, таким образом, одержал четыре победы в стартовых четырех турах с общим счетом 10:2.

Ранее команда Мусаева, который в России возглавлял , переиграла клубы «Сумгаит» (3:0), «Зиря» (3:1) и «Нефти» (2:1).

«Сабах» с 12 очками стал первым в турнирной таблице как минимум до следующего матча «Карабаха», у которого сейчас в активе 9 баллов после 3 игр при разнице мячей 9:1.