«Сабах» Мусаева лидирует в чемпионате Азербайджана, выиграв все 4 матча в сезоне с общим счетом – 10:2

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«Сабах» под руководством Мурада Мусаева вышел на первое место в таблице чемпионата Азербайджана.

Команда российского специалиста обыграла «Габалу» (2:0) на выезде в матче четвертого тура.

«Сабах», таким образом, одержал четыре победы в стартовых четырех турах с общим счетом 10:2.

Ранее команда Мусаева, который в России возглавлял «Краснодар», переиграла клубы «Сумгаит» (3:0), «Зиря» (3:1) и «Нефти» (2:1).

«Сабах» с 12 очками стал первым в турнирной таблице как минимум до следующего матча «Карабаха», у которого сейчас в активе 9 баллов после 3 игр при разнице мячей 9:1.

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