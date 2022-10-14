Рауль Рианчо: «Локомотив» – европейский топ-клуб. Любой тренер мира хочет тренировать их»
Рауль Рианчо назвал «Локомотив» европейским топ-клубом.
Ранее железнодорожники объявили об увольнении главного тренера Йозефа Циннбауэра.
«Я сейчас учусь в испанской футбольной школе, получаю лицензию. «Локомотив» пока со мной не связывался.
Сейчас я хочу закончить обучение, но могу уверенно сказать, что «Локомотив» – топ европейский клуб. Думаю, любой тренер в мире хочет тренировать эту команду.
Если они хотят тренера испанца, могут позвонить мне, обсудить со мной, я готов к диалогу», – сказал бывший тренер «Спартака».
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