Рауль Рианчо: «Локомотив» – европейский топ-клуб. Любой тренер мира хочет тренировать их»

назвал европейским топ-клубом.

Ранее железнодорожники объявили об увольнении главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Я сейчас учусь в испанской футбольной школе, получаю лицензию. «Локомотив» пока со мной не связывался.

Сейчас я хочу закончить обучение, но могу уверенно сказать, что «Локомотив» – топ европейский клуб. Думаю, любой тренер в мире хочет тренировать эту команду.

Если они хотят тренера испанца, могут позвонить мне, обсудить со мной, я готов к диалогу», – сказал бывший тренер .