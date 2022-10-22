Рианчо о Черчесове: «Хотелось бы посмотреть на него в Ла Лиге. Пусть покажет, какой он командир»

предложил поработать в чемпионате .

«В Ла Лиге сильная конкуренция великих тренеров. Если Станислав Черчесов будет и дальше показывать такие результаты с «Ференцварошем» в Лиге Европы, то почему бы ему не попробовать свои силы и в каком-нибудь испанском клубе?

Может вмешаться политика, но хотелось бы посмотреть на Черчесова в Ла Лиге. Мне запомнился его образ генерала на чемпионате мира 2018 года. Пусть покажет, какой он командир, в испанском клубе», – сказал бывший тренер «Спартака».

Черчесов лидирует в группе, «МЮ» дожал «Омонию» на 93-й. Самое интересное в Лиге Европы

«Ференцварош» Черчесова вылетел из Кубка Венгрии от клуба 3-й лиги, дважды ведя в счете. У команды 2 поражения подряд