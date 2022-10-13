Рауль Рианчо: «Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А в будущем. Нужная квалификация есть»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высоко оценил навыки Валерия Карпина.
Под руководством 53-летнего специалиста «Ростов» на данный момент занимает второе место в чемпионате России.
«Карпин – очень сильный специалист, один из лучших российских тренеров за последнее время. То, что он так преобразил «Ростов», дорогого стоит.
Я абсолютно уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб Ла Лиги или Серии А. По крайней мере, он на это способен. У него уже есть необходимая для этого квалификация», – отметил Рианчо.
Последнее серебро Карпина: падал со «Спартаком» на 16-е место, подавал в отставку, обыгрывал «Зенит» в Санкт-Петербурге
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