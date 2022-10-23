Федун о победе «Спартака» 5:0: «Очень красивый футбол. Селихов – лучший, пять раз спас»

Теги Спартак Химки Леонид Федун премьер-лига Россия Александр Селихов Спорт-Экспресс Футбол

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун оценил победу команды над «Химками» (5:0).

«Какие тут могут быть комментарии? Пять – ноль! При этом Александр Селихов абсолютно справедливо признан лучшим игроком! Он как минимум пять раз спас. А так – команда играла с удовольствием.

Очень красивый футбол. Думаю, зрителям нравится. Снова жалко, что их практически нет на трибунах.

Ну и хочу порадоваться за молодых ребят, которые получили свой шанс и в принципе хорошо себя показали», – сказал Федун.

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