Федун о победе «Спартака» 5:0: «Очень красивый футбол. Селихов – лучший, пять раз спас»
Экс-президент «Спартака» Леонид Федун оценил победу команды над «Химками» (5:0).
«Какие тут могут быть комментарии? Пять – ноль! При этом Александр Селихов абсолютно справедливо признан лучшим игроком! Он как минимум пять раз спас. А так – команда играла с удовольствием.
Очень красивый футбол. Думаю, зрителям нравится. Снова жалко, что их практически нет на трибунах.
Ну и хочу порадоваться за молодых ребят, которые получили свой шанс и в принципе хорошо себя показали», – сказал Федун.
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