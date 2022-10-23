Федун о победе «Спартака» 5:0: «Очень красивый футбол. Селихов – лучший, пять раз спас»

Экс-президент оценил победу команды над «Химками» (5:0).

«Какие тут могут быть комментарии? Пять – ноль! При этом абсолютно справедливо признан лучшим игроком! Он как минимум пять раз спас. А так – команда играла с удовольствием.

Очень красивый футбол. Думаю, зрителям нравится. Снова жалко, что их практически нет на трибунах.

Ну и хочу порадоваться за молодых ребят, которые получили свой шанс и в принципе хорошо себя показали», – сказал Федун.