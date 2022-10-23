Сергей Юран: «У меня есть два варианта с клубами РПЛ. Проведу переговоры со вторым и приму решение»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сергей Юран Футбол

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран сообщил о переговорах с двумя клубами РПЛ.

– Да, у меня два варианта с клубами РПЛ. Вчера с одним клубом переговорил, на этой неделе будут переговоры с еще одним клубом. Тогда и приму решение окончательно.

– Возглавили бы «Локомотив»?

– Это хороший клуб. С ним ли переговорил вчера? Говорю же, два клуба. Был ли среде них «Локомотив»? Скоро узнаете, – сказал Юран.

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