Сергей Юран: «У меня есть два варианта с клубами РПЛ. Проведу переговоры со вторым и приму решение»

Бывший тренер «Химок» сообщил о переговорах с двумя клубами .

– Да, у меня два варианта с клубами РПЛ. Вчера с одним клубом переговорил, на этой неделе будут переговоры с еще одним клубом. Тогда и приму решение окончательно.

– Возглавили бы «Локомотив»?

– Это хороший клуб. С ним ли переговорил вчера? Говорю же, два клуба. Был ли среде них ? Скоро узнаете, – сказал Юран.