«Химки» не побеждают 13 матчей подряд после ухода Юрана. Следующая игра – со «Спартаком»
«Химки» не побеждают в 13 матчах подряд после ухода тренера Сергея Юрана.
Подмосковный клуб уступил «Локомотиву» (0:1) в матче ФОНБЕТ Кубка России.
Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев.
С тех пор у «Химок» 10 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Кубке).
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Премьер-лиги, набрав 8 очков. В следующий матче команда встретится со «Спартаком».
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