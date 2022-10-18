«Химки» не побеждают 13 матчей подряд после ухода Юрана. Следующая игра – со «Спартаком»

«Химки» не побеждают в 13 матчах подряд после ухода тренера .

Подмосковный клуб уступил «Локомотиву» (0:1) в матче ФОНБЕТ Кубка России.

Юран был уволен в августе, на его место пришел , которого вскоре сменил .

С тех пор у «Химок» 10 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Кубке).

занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Премьер-лиги, набрав 8 очков. В следующий матче команда встретится со «Спартаком».