«Химки» не побеждают 13 матчей подряд после ухода Юрана. Следующая игра – со «Спартаком»

Теги Спартак Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сергей Юран Николай Писарев Футбол

«Химки» не побеждают в 13 матчах подряд после ухода тренера Сергея Юрана.

Подмосковный клуб уступил «Локомотиву» (0:1) в матче ФОНБЕТ Кубка России.

Юран был уволен в августе, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев.

С тех пор у «Химок» 10 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Кубке).

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице Премьер-лиги, набрав 8 очков. В следующий матче команда встретится со «Спартаком».

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