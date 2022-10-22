Гвардиола о 3:1 с «Брайтоном»: «Были проблемы, но «Сити» взял 3 очка после поражения на «Энфилде»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:1).

«Соперник решил использовать персональную опеку, и нам повезло, что у нас хватило мастерства для третьего гола.

У нас возникли небольшие проблемы, это один из самых тяжелых матчей из всех возможных на данный момент. Но мы набрали три очка после поражения на «Энфилде».

«Брайтон» прекрасно работает с мячом, и в такие моменты нам нужно было не падать духом. Мы понимали, что игра останется тяжелой до самого конца.

Де Брюйне забил прекрасный гол, но нам все равно пришлось биться до конца, чтобы не допустить ничьей или поражения», – заявил Гвардиола.

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