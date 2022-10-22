Эдерсон отдал голевой пас Холанду в матче «Ман Сити» с «Брайтоном»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Брайтон Эдерсон Эрлинг Холанд Футбол

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон совершил результативное действие с «Брайтоном» (3:1).

Бразилец на 21-й минуте матча 13-го тура АПЛ далеко выбил мяч из своей штрафной, и форвард Эрлинг Холанд, пробросив его мимо голкипера и защитников «Брайтона», открыл счет.

Это третья голевая передача Эдерсона за время выступлений в чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Манчестер Сити» победил «Брайтон» – 3:1. Холанд сделал дубль

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные