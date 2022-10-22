Эдерсон отдал голевой пас Холанду в матче «Ман Сити» с «Брайтоном»
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон совершил результативное действие с «Брайтоном» (3:1).
Бразилец на 21-й минуте матча 13-го тура АПЛ далеко выбил мяч из своей штрафной, и форвард Эрлинг Холанд, пробросив его мимо голкипера и защитников «Брайтона», открыл счет.
Это третья голевая передача Эдерсона за время выступлений в чемпионате Англии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Манчестер Сити» победил «Брайтон» – 3:1. Холанд сделал дубль
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