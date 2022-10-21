Роберто Де Дзерби: «Гвардиола – тренер номер один. Ценил его работу в «Барсе», «Баварии» и «Ман Сити»

считает лучшим тренером мира.

«Для меня Гвардиола – тренер номер один. Я ценил его работу в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Завтра будет очень сложная игра, но мне очень приятно играть против «Ман Сити».

Если Клопп сказал [о том, что Гвардиоле надо взять отпуск], думаю, он прав!» – сказал тренер , у которого завтра матч с .

Юрген Клопп: «Предпочел бы, чтобы Гвардиола взял отпуск на 4 года. Он лучший тренер мира»