Роберто Де Дзерби: «Гвардиола – тренер номер один. Ценил его работу в «Барсе», «Баварии» и «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

«Для меня Гвардиола – тренер номер один. Я ценил его работу в «Барселоне», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Завтра будет очень сложная игра, но мне очень приятно играть против «Ман Сити».

Если Клопп сказал [о том, что Гвардиоле надо взять отпуск], думаю, он прав!» – сказал тренер «Брайтона», у которого завтра матч с «Ман Сити»

Юрген Клопп: «Предпочел бы, чтобы Гвардиола взял отпуск на 4 года. Он лучший тренер мира»

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