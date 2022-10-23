Глава «Локо» Нагорных: «Ищем нового тренера. Есть несколько кандидатов»
Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о ситуации с главным тренером.
С 13 октября обязанности главного тренера москвичей исполняет Андрей Федоров.
— Идет работа. Хочу поблагодарить нынешний тренерский штаб, людей, которые работают с командой. Но клуб ищет нового тренера. На сегодняшний день есть несколько специалистов [кандидатов].
— То есть не один, как писали?
— Не один.
— Информация про Галактионова соответствует действительности?
— Как только будет принято решение, мы его сразу же объявим.
— Галактионову выслали контракт, и он с ним согласился?
— Когда идут предварительные консультации, то такие формы существуют. Но я еще раз хочу сказать, что как только мы будем иметь окончательное решение, мы сразу же все объявим.
— Есть вариант, что останется Федоров?
— Сегодня коллеги работают в непростых условиях, работают с командой. Мы с вами видим, что команда старается, что не все сегодня получается в определенных вещах, но футболисты опытные, поигравшие. Хочу поддержать только нашу команду и тот тренерский штаб, который с командой работает.
— Могут ожидаться перемены в совете директоров?
— Совет директоров — это такая структура, которая не отлита из бронзы, это рабочий орган. Это нормально, что в совете директоров «Локомотива», как и в любом другом совете директоров, могут происходить изменения, – сказал Юрий Нагорных.
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