Быстров о Захаряне против «Зенита»: «Руками махал, спорил с арбитрами – никаких полезных действий»

раскритиковал поведение в игре против .

Бывший полузащитник петербургского клуба отметил неубедительные действия футболистов в атаке в матче с сине-бело-голубыми (0:2).

«У них сегодня не только позиционные [атаки не получались], но даже когда они выбегали вперед – это выглядело довольно-таки беззубо. Где лидеры? Где Захарян? Где молодые дарования, которые должны приносить пользу?

Сегодня – кроме того, что Захарян руками махал там и спорил с арбитрами, – он никаких полезных действий не принес», – сказал Быстров в эфире передачи «Все на матч!».