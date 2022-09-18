Быстров о Захаряне против «Зенита»: «Руками махал, спорил с арбитрами – никаких полезных действий»

Владимир Быстров раскритиковал поведение Арсена Захаряна в игре против «Зенита».
Бывший полузащитник петербургского клуба отметил неубедительные действия футболистов «Динамо» в атаке в матче с сине-бело-голубыми (0:2).
«У них сегодня не только позиционные [атаки не получались], но даже когда они выбегали вперед – это выглядело довольно-таки беззубо. Где лидеры? Где Захарян? Где молодые дарования, которые должны приносить пользу?
Сегодня – кроме того, что Захарян руками махал там и спорил с арбитрами, – он никаких полезных действий не принес», – сказал Быстров в эфире передачи «Все на матч!».