Пятибратов об 1:1 с «Ростовом»: «Факел» больше тайма играл в меньшинстве, проявил характер – это дорогого стоит»
Главный тренер «Факела» подвел итоги матча с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ.
«Очень хорошо, что ушли от поражения. Нам понравился матч по качеству. Хотелось выиграть и не доводить до такой нервной концовки.
Но я понимаю, что мы не можем быть недовольны результатом, все-таки больше тайма играли в меньшинстве, ребята проявили характер, желание и старались играть в футбол — это дорогого стоит», — сказал Дмитрий Пятибратов.
Стандарты «Факела» – прекрасный сюрприз сезона. Забивают как «Ростов» и не пропускают – это топ-уровень
Комментарии