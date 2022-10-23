Пятибратов об 1:1 с «Ростовом»: «Факел» больше тайма играл в меньшинстве, проявил характер – это дорогого стоит»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:1) в Мир .

«Очень хорошо, что ушли от поражения. Нам понравился матч по качеству. Хотелось выиграть и не доводить до такой нервной концовки.

Но я понимаю, что мы не можем быть недовольны результатом, все-таки больше тайма играли в меньшинстве, ребята проявили характер, желание и старались играть в футбол — это дорогого стоит», — сказал .

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