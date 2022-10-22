Судья отменил гол хавбека «Факела» Квеквескири с добивания пенальти «Ростову» и удалил Дмитриева за фол на Комличенко

Судья принял два решения не в пользу «Факела» в матче с «Ростовом».

Воронежский клуб принимает ростовчан в рамках 14-го тура Мир (0:1, второй тайм).

На 29-й минуте матча получил право на пробитие пенальти. Форвард Максим Максимов с точки не сумел переиграть вратаря , но Ираклий Квеквескири добил мяч в ворота.

Однако главный арбитр встречи Павел Шадыханов отменил взятие ворот при помощи ВАР – дело в том, что хавбек хозяев раньше времени вбежал в штрафную, а никто из игроков не вошел в штрафную до удара Максимова.

В конце первого тайма Шадыханов оставил «Факел» в меньшинстве. Полузащитник Олег Дмитриев грубо подкатился под форварда гостей . Рефери сперва показал футболисту желтую карточку, однако вмешался ВАР, Шадыханов посмотрел повтор эпизода и изменил решение, показав прямую красную карточку Дмитриеву.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.