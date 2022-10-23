Карло Анчелотти: «Этот «Реал» не создает мне проблем. Одна из лучших команд, если не лучшая, в моей карьере»

прокомментировал победу над «Севильей» (3:1) в матче .

– Команда в порядке, когда те, кто играет меньше, выходят на поле и делают все очень хорошо. Надо держаться на этом отрезке сезона, мы должны терпеть и выигрывать матчи.

– Это самая надежная команда за время вашей работы тренером?

– Не знаю, самая ли она надежная, но это команда, которая мне нравится как тренеру. Это команда, которая не создает мне проблем, которая уважает меня. А по качеству она одна из лучших, если не самая лучшая из всех, что у меня были, – сказал тренер .