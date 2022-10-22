Пиоли о 4:1 с «Монцей»: «Милан» много создавал и почти ничего не позволял сопернику. Это радует»

Главный тренер подвел итоги матча с «Монцей» (4:1) в Серии А.

«Победа далась нелегко. Мы знали, что показывает хороший футбол, и могли бы получше контролировать ситуацию во втором тайме. Но три очка нас устроят.

Мы хорошо начали матч, почти ничего не позволяли сопернику и при этом создавали много моментов. Все это радует, не считая некоторые ошибки, из-за которых мы контролировали игру не так качественно, как могли бы.

Важно продолжать забивать как можно больше. Чем больше мы атакуем, тем больше у соперника будет шансов нас подловить, но оно того стоит», – заявил Пиоли в эфире DAZN.