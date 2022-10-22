Вратарь «Милана» Тэтэрушану отдал голевой пас в матче с «Монцей»

Теги Милан серия А Италия Монца Чиприан Тэтэрушану Браим Диас Футбол

Вратарь «Милана» Чиприан Тэтэрушану отметился голевым пасом в матче с «Монцей».

На 16-й минуте игры 11-го тура Серии А голкипер с края штрафной выбил мяч в центр поля, где его подхватил хавбек Браим Диас, прошедший до ворот соперника и в падении точно пробивший в правый от себя угол.

Тэтэрушану проводит за «Милан» шестую игру подряд после того, как травму получил Майк Меньян. Подробно со статистикой 36-летнего румынского футболиста можно ознакомиться здесь.

«Милан» – «Монца». 1:0 – Браим Диас открыл счет. Онлайн-трансляция

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