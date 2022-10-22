Аршавин об учебе с Левченко: «Мы сохраняли нейтралитет, нормально общались. Политика политикой – а жизнь в быту отдельно»

рассказал об учебе с бывшим украинским футболистом .

– У вас много контактов в Европе. Есть люди из числа старых знакомых там, которые теперь не хотят с вами общаться, потому что вы из России?

– Если честно, контактов за границей осталось немного. Но сохраняю связь с ребятами, с которыми мы вместе учимся – это около 30 человек, из чатов меня не выкинули.

Да и вообще сейчас в Манчестере были – с нами был украинец Евгений Левченко, учились вместе. Я не знаю, как украинская сторона отреагирует, если об этом узнает, но мы сохраняли нейтралитет. Нормально общались в рамках нашего курса.

Считаю, что политика политикой – а жизнь в быту отдельно.

– А с теми, кто, кто живет на Западе, как контактировали?

– Смеялся: «Я только кэш могу возить, после санкций-то». Но если кто-то возникал, я отвечал: «Я русский, чего вы ко мне докопались?» И они сразу: «Нет, все», – сказал бывший капитан сборной России, а сейчас заместитель генерального директора по спортивному развитию.