Карим Бензема: «На уровень Зидана и Роналдо я не выйду никогда. Не могу делать на поле то, что они»

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Карим Бензема не считает себя более сильным игроком, чем Роналдо и Зинедин Зидан.

«Я не превзошел Зизу и Роналдо. Мы разные. Это мои кумиры. Я не могу делать на поле то, что делали они, но они помогают попытаться показать что-то подобное. Я никогда не выйду на их уровень. Они выигрывали «Золотой мяч», а я только сделал это. Но выйти на их уровень сложно.

Мой стиль игры – это всего по чуть-чуть. Когда я был маленьким, то играл с теми, кто был старше. Из-за этого приходилось думать быстрее. Нужно было быстрее двигаться, делать более резкие рывки. Сейчас мой футбол – это игра в одно касание. Я знаю, что буду делать, когда получаю мяч», – сказал форвард «Реала».

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