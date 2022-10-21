Карим Бензема: «На уровень Зидана и Роналдо я не выйду никогда. Не могу делать на поле то, что они»

не считает себя более сильным игроком, чем Роналдо и .

«Я не превзошел Зизу и . Мы разные. Это мои кумиры. Я не могу делать на поле то, что делали они, но они помогают попытаться показать что-то подобное. Я никогда не выйду на их уровень. Они выигрывали «Золотой мяч», а я только сделал это. Но выйти на их уровень сложно.

Мой стиль игры – это всего по чуть-чуть. Когда я был маленьким, то играл с теми, кто был старше. Из-за этого приходилось думать быстрее. Нужно было быстрее двигаться, делать более резкие рывки. Сейчас мой футбол – это игра в одно касание. Я знаю, что буду делать, когда получаю мяч», – сказал форвард .

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