«Начнем разваливать «Спартак» с низов». Аршавин о сыне в академии красно-белых

Бывший игрок и сборной России Андрей Аршавин высказался о зачислении своего младшего сына Арсения в академию .

«У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова», – со смехом сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Арсений проживает со своей матерью Юлией Барановской, которая находится в разводе с экс-футболистом.

Аршавин – воспитанник «Зенита». Сейчас он работает в клубе директором департамента развития молодежного футбола.