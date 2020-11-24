«Начнем разваливать «Спартак» с низов». Аршавин о сыне в академии красно-белых

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Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о зачислении своего младшего сына Арсения в академию «Спартака».

«У меня насчет этого предубеждений нет. Начнем разваливать «Спартак» с низов. Мне кажется, на этот трансфер им надо больше обратить внимания, чем на назначение Попова», – со смехом сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Арсений проживает со своей матерью Юлией Барановской, которая находится в разводе с экс-футболистом.

Аршавин – воспитанник «Зенита». Сейчас он работает в клубе директором департамента развития молодежного футбола.

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