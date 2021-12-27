Аршавин о сыне в академии «Спартака»: «Я буду болеть за его успехи, а результаты клуба меня не будут сильно волновать»

Директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» рассказал, как его сын попал в академию «Спартака».

– Твой сын тренируется в академии «Спартака». Неужели не было возможности отдать его в «Зенит»? Или хотя бы не в «Спартак»?

– Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле [Барановской] помог Рохус Шох, и Арсений оказался в «Спартаке». Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол – это сейчас главное. А в какой команде играть – вопрос второй.

– Андрей Аршавин будет болеть за «Спартак», если его сын будет играть в основной команде?

– Меня сложно представить болеющим за «Спартак». Если только команда будет играть в еврокубках, но это другое. Все-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты «Спартака» меня не будут сильно волновать, – сказал Аршавин.