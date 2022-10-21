Клаудио Раньери: «Анчелотти – феноменальный тренер. Его очень уважают все игроки, он замечательный человек»

высоко отозвался о .

«Это нормально, что Анчелотти превосходит мои рекорды. Он уже много лет в . Карло – феноменальный тренер. Не всем удавалось выиграть то, что выиграл он.

Он заботится о своих игроках и создает очень приятную атмосферу в коллективе.

Его очень уважают все игроки: и те, кто выходит в составе, и те, кто нет. А это значит, что он действительно замечательный человек», – сказал бывший главный тренер «Валенсии» и «Атлетико».