Анчелотти о «Реале»: «Непобедимых команд не бывает. Не сомневаемся, что нас ждут сложные моменты»

не считает «Реал» непобедимой командой.

еще ни разу не проиграл в 15 матчах этого сезона, одержав 13 побед и дважды сыграв вничью.

«В истории не было непобедимых команд. Любая команда может обыграть тебя. Мы считаем, что непобедимых команд не бывает. Мы просто хотим продолжить хорошо выступать.

Меня не беспокоит спокойствие, которое есть у команды. Мы не сомневаемся, что впереди нас ждут сложные моменты. Не знаю, когда, но они обязательно будут. Мы должны быть готовы к этому, как и в прошлом году.

Команда в порядке, она набрала отличный темп. Каждый матч – новая история. пытается выбраться из сложной ситуации. Они играют с самоотдачей, нам придется потрудиться. Легких матчей не бывает», – сказал тренер «Реала».

«Реал» дома сыграет с «Севильей» завтра, 22 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.