Промес говорил отцу о желании убить двоюродного брата в ночь после происшествия – его телефон прослушивали. Теперь Квинси могут предъявить более тяжкие обвинения

Появились новые подробности по делу о покушении на убийство двоюродного брата.

В конце 2020 года двоюродный брат игрока обвинил его в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, Квинси ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года, когда Промес выступал за .

Игрок все отрицал и называл обвинения ложными, но NOS опубликовал расшифровку телефонных разговоров Промеса с членами семьи после произошедшего. Оказалось, что полиция Нидерландов прослушивала телефон Квинси.

Разговоры произошли той же ночью, через некоторое время после конфликта. Около часа ночи Промес позвонил отцу и спросил, зачем тот встал на защиту двоюродного брата Квинси. «Зачем ты выскочил перед ним? Ты спас ему жизнь», – спросил игрок.

«Квинси, я не хочу, чтобы у тебя были проблемы», – ответил отец футболиста. «Я бы его убил, ты понимаешь это?» – сказал Промес.

Через 10 минут игрок позвонил матери и тете, чтобы узнать, в какую часть тела он ранил родственника. Узнав, что нож попал в ногу, Квинси сказал: «Значит, ему повезло». Также Промес извинился перед тетей за произошедшее.

Позже той же ночью футболист снова созвонился с отцом. «Я верен своей тете. Если кто-то ее заденет, я его убью. Есть люди в этой семье, за которых я готов убить. Еще повезло, что я больше не хожу с огнестрелом, потому что все могло быть еще хуже», – заявил Квинси.

Также из разговоров Промеса с отцом стало понятно, что Квинси дождался конца вечеринки, чтобы напасть на двоюродного брата.

Остается неизвестным, почему телефон Промеса прослушивался. Данная мера в Нидерландах применяется лишь при борьбе с организованной преступностью.

С учетом новых данных дело Промеса могут переквалифицировать и предъявить ему более тяжкие обвинения. Изначально Промесу предъявили обвинение в покушении на убийство без намерения убить жертву, теперь же игрока могут обвинить в намеренном покушении на убийство.

В мае 2021 года полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Амстердама. После рассмотрения было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела.

В ноябре прошлого года прокуратура Нидерландов официально предъявила обвинения Промесу в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах.