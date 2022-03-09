Промеса обвинят в преднамеренном покушении на убийство после публикации записей его телефонных разговоров с отцом

Дело будет переквалифицировано.

Полузащитнику «Спартака» предъявят обвинения в преднамеренном покушении на убийство. Об этом заявил адвокат Иегуди Мошковича, который представляет интересы потерпевшего в этом деле.

«Мой клиент доволен этим. Такое решение могла принять только прокуратура. Теперь дело будет рассматриваться без задержек. Я думаю, что шансы на успех – на вынесение обвинительного приговора – высоки», – заявил адвокат.

Ранее были опубликованы расшифровки телефонного разговора Промеса с отцом, в котором футболист говорил о желании убить двоюродного брата.

Напомним, в конце 2020 года двоюродный брат игрока обвинил его в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, а затем, по словам нескольких свидетелей, Квинси ударил родственника ножом.

Пострадавший получил травму колена, и, вероятно, ее последствия останутся на всю жизнь. Сам инцидент произошел летом 2020 года, когда Промес выступал за «Аякс».

В мае 2021 года полиция завершила расследование и передала дело в прокуратуру Амстердама. После рассмотрения было принято предварительное решение о возбуждении уголовного дела.

В ноябре прошлого года прокуратура Нидерландов официально предъявила обвинения Промесу в покушении на убийство и нападении при отягчающих обстоятельствах.