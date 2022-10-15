«Если судье Турбину так же въехать в голень, он бы расценил эпизод как симуляцию?» Агент Комличенко о неудалении игрока «Урала»

Агент Николая Комличенко раскритиковал судью, не удалившего соперника за грубость.

вчера уступил (1:2) в 13-м туре Мир . Ростовский клуб обратится в ЭСК по поводу судейства.

В конце первого тайма хавбек «Урала» въехал в ногу Комличенко. Главный арбитр воспользовался системой ВАР, но не удалил Сиссе, показав ему лишь желтую карточку.

– Почему такое предвзятое отношение со стороны судей в адрес Николая Комличенко?

– Это надо спрашивать у самих арбитров и в частности господина Турбина за его вчерашнее «великолепное» судейство.

Интересно, а если господину Турбину так же попытаться въехать в голень, то какова бы была его реакция? Расценил бы он этот эпизод как симуляцию или нет? – сказал .