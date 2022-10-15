«Если судье Турбину так же въехать в голень, он бы расценил эпизод как симуляцию?» Агент Комличенко о неудалении игрока «Урала»
Агент Николая Комличенко раскритиковал судью, не удалившего соперника за грубость.
«Ростов» вчера уступил «Уралу» (1:2) в 13-м туре Мир РПЛ. Ростовский клуб обратится в ЭСК по поводу судейства.
В конце первого тайма хавбек «Урала» Ибраима Сиссе въехал в ногу Комличенко. Главный арбитр Евгений Турбин воспользовался системой ВАР, но не удалил Сиссе, показав ему лишь желтую карточку.
– Почему такое предвзятое отношение со стороны судей в адрес Николая Комличенко?
– Это надо спрашивать у самих арбитров и в частности господина Турбина за его вчерашнее «великолепное» судейство.
Интересно, а если господину Турбину так же попытаться въехать в голень, то какова бы была его реакция? Расценил бы он этот эпизод как симуляцию или нет? – сказал Александр Клюев.
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