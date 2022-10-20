«Арсенал» выиграл 8 матчей подряд и 13 из 14 за сезон. Единственное поражение – от «МЮ»
«Арсенал» продлил победную серию до 8 матчей, одолев ПСВ (1:0) в Лиге Европы.
Команда Микеля Артеты за весь сезон не сумела выиграть лишь раз – 4 сентября у «Манчестер Юнайтед» (1:3). В остальных 13 матчах «канониры» добились победы.
Далее «Арсенал» выступит в гостях у «Саутгемптона» – это случится 23 октября.
«Арсенал» взлетел на первое место с самым молодым составом в лиге. Что с ними сделал Артета?
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