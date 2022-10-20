Кавазашвили допустил присутствие игроков-геев в России: «Боюсь, чтобы МОК не потребовал от ФИФА и УЕФА разрешить футболистам с подобными особенностями выступать в чемпионате»

допустил, что в российском футболе есть игроки-геи.

«Допускаю, что в российском футболе есть скрывающиеся футболисты-геи. Отмечу, что это возможно! Я не утверждаю. Я слышу некоторые возгласы отдельных лиц о том, что они абсолютно не поддерживают в России запрет на выступление геев, не называя своих имен.

Мы сами знаем, что в мире артистов много людей, которые принадлежат этой «дисциплине». На сегодняшний день под руководством США Европа и Запад упорно идут по этой дороге. Надеюсь, у них не получится оставить человечеству то, что они хотели, а все будет наоборот: останутся только порядочные люди, которые будут знать про семейные ценности – кто такие мужчина и женщина, а не «родитель 1» и «родитель 2» – и не будут больше клонировать детей. Поэтому, говоря про футболистов с нетрадиционной ориентацией в российском футболе, исключать ничего нельзя – все возможно!

Я боюсь, чтобы в ближайшее время Международный олимпийский комитет не потребовал от ФИФА и УЕФА разрешить футболистам выступать в российском чемпионате с подобными особенностями. Я этого категорически не приемлю!» – сказал бывший вратарь «Спартака».