«Ненависть к «Спартаку» – единственный плюс ЦСКА. По мастерству и коллективной игре мы выше». Кавазашвили о дерби
Анзор Кавазашвили назвал единственное достоинство ЦСКА перед игрой со «Спартаком».
«Мы выиграем, обязательно выиграем, потому что «Спартак» на подъеме. У нас больше уверенности, чем у ЦСКА.
Единственный плюс, который есть у ЦСКА, это ненависть к «Спартаку». Они будут драться для того, чтобы постараться победить.
На сегодняшний день «Спартак» по мастерству и коллективной игре стоит выше», – заявил бывший вратарь красно-белых.
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