«Ненависть к «Спартаку» – единственный плюс ЦСКА. По мастерству и коллективной игре мы выше». Кавазашвили о дерби

назвал единственное достоинство перед игрой со .

«Мы выиграем, обязательно выиграем, потому что «Спартак» на подъеме. У нас больше уверенности, чем у ЦСКА.

Единственный плюс, который есть у ЦСКА, это ненависть к «Спартаку». Они будут драться для того, чтобы постараться победить.

На сегодняшний день «Спартак» по мастерству и коллективной игре стоит выше», – заявил бывший вратарь красно-белых.