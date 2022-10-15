«Ненависть к «Спартаку» – единственный плюс ЦСКА. По мастерству и коллективной игре мы выше». Кавазашвили о дерби

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Анзор Кавазашвили назвал единственное достоинство ЦСКА перед игрой со «Спартаком».

«Мы выиграем, обязательно выиграем, потому что «Спартак» на подъеме. У нас больше уверенности, чем у ЦСКА.

Единственный плюс, который есть у ЦСКА, это ненависть к «Спартаку». Они будут драться для того, чтобы постараться победить.

На сегодняшний день «Спартак» по мастерству и коллективной игре стоит выше», – заявил бывший вратарь красно-белых.

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