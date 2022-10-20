Даблин об уходе Роналду со скамейки: «Хотел бы схватить его за горло и сказать: «Что ты делаешь?» Так он говорит: «Мне наплевать»

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Дион Даблин резко отреагировал на поведение Криштиану Роналду.

Форвард манкунианцев ушел в подтрибунку во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0). Всю игру португалец провел в запасе – второй раз в сезоне. Затем стало известно, что Роналду покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

«Я хотел бы схватить его за горло и сказать: «Что ты делаешь?» Это неправильно. 

Я люблю Роналду, я его очень уважаю. Я думаю, что он должен получать больше минут, и думаю, что он может делать разницу получше многих. Однако матч все еще продолжался, твои одноклубники все еще играют.

Так он фактически говорит: «Мне наплевать». Если бы я был в раздевалке, для меня бы это значило то, что ему наплевать на меня как на одноклубника.

Я знаю, что но страстно хочет играть за «Манчестер Юнайтед», но сегодня он сильно ошибся», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».

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