Ричардс об уходе Роналду со скамейки: «МЮ» должен отпустить его в январе. Он подрывает работу тен Хага. Разочаровывающее поведение одного из величайших»

посоветовал отпустить .

Форвард манкунианцев ушел в подтрибунку во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0). Всю игру португалец провел в запасе – второй раз в сезоне. Затем стало известно, что Роналду покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

«Такое поведение одного из величайших игроков в момент, когда твоя команда побеждает, разочаровывает. Это неуважительно.

У тен Хага были проблемы с ним в начале сезона, во время предсезонки и после. Я думаю, что сейчас есть только один путь.

«МЮ» должен договориться с Роналду в январе и отпустить его. Он подрывает работу тренера, поэтому я думаю, что будет лучше, если они просто разойдутся», – высказался бывший игрок «Манчестер Сити».