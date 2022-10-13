Куртуа продолжает тренироваться индивидуально. Шансы голкипера «Реала» сыграть с «Барсой» снижаются
Тибо Куртуа может пропустить матч с «Барселоной».
Вратарь «Реала» по-прежнему тренируется отдельно от общей группы, сообщает El Partidazo de COPE. Шансы бельгийца на участие в класико снижаются.
Напомним, 2 октября у голкипера мадридской команды был диагностирован ишиас – воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях. Куртуа пропустил два матча против «Шахтера» в Лиге чемпионов и игру с «Осасуной» в Ла Лиге.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти допустил, что Тибо сыграет против «Барселоны»: «Я думаю, что он сыграет в класико».
Матч «Реал» – «Барселона» состоится 16 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Комментарии