Куртуа вернулся в общую группу «Реала» после ишиаса. Вратарь месяц не играл за клуб

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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа близок к восстановлению от травмы.

Бельгиец вернулся в общую группу «Мадрида», сообщает COPE. Сегодня голкипер тренировался вместе с командой на первом занятии перед матчем Ла Лиги с «Эльче».

Напомним, 2 октября у Куртуа был диагностирован ишиас – воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.

В последний раз Тибо сыграл за «Реал» месяц назад – 18 сентября в матче с «Атлетико» (2:1).

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