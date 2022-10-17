Куртуа вернулся в общую группу «Реала» после ишиаса. Вратарь месяц не играл за клуб
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа близок к восстановлению от травмы.
Бельгиец вернулся в общую группу «Мадрида», сообщает COPE. Сегодня голкипер тренировался вместе с командой на первом занятии перед матчем Ла Лиги с «Эльче».
Напомним, 2 октября у Куртуа был диагностирован ишиас – воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва и сильными болевыми ощущениями в одной или обеих конечностях.
В последний раз Тибо сыграл за «Реал» месяц назад – 18 сентября в матче с «Атлетико» (2:1).
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