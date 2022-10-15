Рюдигер тренировался в маске накануне матча с «Барсой». Куртуа и Себальос пропустили занятие

Защитник может сыграть с «Барселоной» в маске.

Немецкий футболист получил травму головы, забивая в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1), ему наложили 20 швов. Сообщалось, что у игрока нет повреждения костей лица.

Сегодня, накануне класико, Рюдигер тренировался в защитной маске. Таким образом, его участие в матче не исключено.

В то же время участия в тренировке не принимали вратарь и хавбек . Утверждалось, что бельгиец пропустит класико.

Матч 9-го тура «Реал» – «Барселона» состоится 16 октября, начало – в 17:15 по московскому времени.

Фото: twitter.com/realmadrid

Рюдигер жутко разбил голову. С кровью вонзил гол, подпортивший сказку «Шахтера»