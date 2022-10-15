Рюдигер тренировался в маске накануне матча с «Барсой». Куртуа и Себальос пропустили занятие
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер может сыграть с «Барселоной» в маске.
Немецкий футболист получил травму головы, забивая в матче Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:1), ему наложили 20 швов. Сообщалось, что у игрока нет повреждения костей лица.
Сегодня, накануне класико, Рюдигер тренировался в защитной маске. Таким образом, его участие в матче не исключено.
В то же время участия в тренировке не принимали вратарь Тибо Куртуа и хавбек Дани Себальос. Утверждалось, что бельгиец пропустит класико.
Матч 9-го тура Ла Лиги «Реал» – «Барселона» состоится 16 октября, начало – в 17:15 по московскому времени.
Фото: twitter.com/realmadrid
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