Галактионов возглавит «Локомотив» на следующей неделе. Антон Хазов станет и.о. главного тренера «Пари НН»

Стало известно, когда приступит к работе в .

По информации «Чемпионата», 38-летний специалист возглавит московскую команду на следующей неделе. Матч с «Краснодаром» в 14-м туре Мир РПЛ станет для него последним в статусе главного тренера «Пари НН».

Исполняющим обязанности главного тренера нижегородской команды станет помощник Галактионова Антон Хазов. Вероятно, он будет руководить «Пари НН» до зимней паузы, после чего клуб назначит нового тренера.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе находятся бывший тренер «Химок» Сергей Юран, экс-тренер «Зенита-2» Владислав Радимов и Олег Василенко, тренировавший «Факел».

«Локомотив» уволил Йозефа Циннбауэра 8 октября. Сейчас обязанности главного тренера исполняет . После 13 проведенных туров железнодорожники набрали 12 очков и занимают 13-е место в Мир .